Aliados de Navalny dizem que três de seus advogados na Rússia foram detidos

Na sexta-feira, mais tarde, o tribunal de Moscou manteve Sergunin sob custódia preventiva até 13 de dezembro, de acordo com um comunicado publicado pelo tribunal no Telegram. O diário russo Vedomosti disse que a audiência foi realizada a portas fechadas para “preservar o sigilo da investigação”.

As detenções ocorreram enquanto Navalny, de 47 anos, aguarda sua transferência do presídio onde está detido para um estabelecimento onde o “regime especial” é mais severo, depois de ter sido condenado por novas acusações relacionadas com atividades “extremistas”.

Um dos advogados, Kobzev, deveria comparecer com Navalny nesta sexta-feira, na última de uma série de ações judiciais movidas por Navalny contra o presídio IK-6, que fica a cerca de 235 km a leste de Moscou, onde ele está sendo mantido.

"Acabo de receber a informação do que, claro, caracteriza perfeitamente não só os meus processos, mas também o Estado de Direito na Rússia", disse Navalny ao juiz ao tomar conhecimento das investigações contra seus advogados. "Assim como nos tempos soviéticos, não apenas os ativistas e presos políticos, mas também seus advogados estão sendo perseguidos."

(Reportagem extra de Alexander Marrow e Maxim Rodionov)