Arábia Saudita adia acordo com Israel em meio à guerra e se aproxima do Irã, dizem fontes

As duas fontes disseram à Reuters que haveria um atraso nas negociações de normalização nas relações com Israel, que foram um passo fundamental para o país garantir o que Riad considera como um verdadeiro prêmio em troca de um pacto de defesa com os Estados Unidos.

Até o Hamas, apoiado pelo Irã, desencadear a guerra dia 7 de outubro, ao realizar um ataque devastador contra Israel, líderes israelenses e sauditas diziam que estavam avançando em um acordo que poderia trazer uma nova configuração ao Oriente Médio.

Antes do atual conflito, a Arábia Saudita tinha indicado que não permitiria que sua busca por um pacto de defesa com os Estados Unidos fosse prejudicada, mesmo que Israel não oferecesse concessões significativas aos palestinos na sua candidatura à criação de um Estado, disseram fontes.

Porém, uma abordagem que marginalizasse os palestinos seria um risco e poderia irritar os árabes de toda a região, à medida que os meios de comunicação árabes divulgam imagens de palestinos mortos em ataques aéreos de Israel. A Arábia Saudita é o berço do Islã e lar dos seus dois locais mais sagrados.

Os combatentes do Hamas mataram mais de 1.300 israelenses no ataque de 7 de outubro, e mais de 1.500 morreram em Gaza até esta sexta-feira nos ataques contínuos de Israel em resposta aos ataques do Hamas.

A primeira fonte familiarizada com o pensamento de Riad disse que as negociações não poderiam continuar neste momento e que a questão das concessões israelenses aos palestinos precisaria ser uma prioridade quando as discussões forem retomadas -- um comentário que indica que Riad não abandonou a ideia.