Brasil fica no empate com Venezuela em casa; Argentina vence Paraguai

O Uruguai de Marcelo Bielsa saiu atrás no placar depois que James Rodríguez desviou o cruzamento de Rafael Santos Borré aos 35 minutos do primeiro tempo, mas empatou logo depois do intervalo com Mathias Olivera.

A Colômbia retomou a liderança cinco minutos depois, graças a um gol de Mateus Uribe em outro cruzamento de Borré.

Colômbia e Uruguai estão em terceiro e quarto lugares na classificação, enquanto o Chile está em quinto após vitória de 2 x 0 sobre o Peru.

(Reportagem de Angelica Medina, na Cidade do México, e Aadi Nair, em Bengaluru)