Casa Branca acusa Coreia do Norte de fornecer armas à Rússia

"Condenamos a Coreia do Norte por fornecer à Rússia esse equipamento militar, que será usado para atacar cidades ucranianas, matar civis ucranianos e promover a guerra ilegítima da Rússia", disse o porta-voz da Casa Branca John Kirby nesta sexta-feira.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, e o presidente russo, Vladimir Putin, se reuniram em uma rara cúpula no mês passado, na qual discutiram assuntos militares, a guerra na Ucrânia e uma possível ajuda russa para o programa de satélites norte-coreano.

Em troca de apoio, a Coreia do Norte está buscando assistência militar da Rússia, incluindo aviões de combate, mísseis terra-ar, veículos blindados e outras tecnologias avançadas, disse Kirby. Os EUA estão monitorando de perto se Moscou entregará as armas, mas os primeiros sinais de navios russos descarregando materiais na Coreia do Norte podem representar as entregas iniciais, afirmou Kirby.

"Essa parceria militar em expansão entre a RPDC e a Rússia, incluindo quaisquer transferências de tecnologia da Rússia para a RPDC, prejudica a estabilidade regional e o regime global de não proliferação", disse Kirby.

Os EUA afirmam que continuarão a aplicar sanções, expor os supostos negócios de armas e argumentar nas Nações Unidas que as ações violam as resoluções do Conselho de Segurança.

"Não permitiremos que a RPDC ajude a máquina de guerra da Rússia em segredo. E o mundo deve saber sobre o apoio que a Rússia pode novamente fornecer à RPDC em troca", disse Kirby.