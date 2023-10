Casa Branca diz que não há sinais de que outros atores se juntarão ao conflito entre Israel e Hamas

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca disse nesta sexta-feira que não viu nenhuma indicação de que outros atores estejam considerando participar e ampliar o conflito em curso entre Israel e o grupo militante palestino Hamas.

"Não vimos nenhum outro ator externo que tenha indicado disposição ou prontidão para ampliar e aprofundar esse conflito", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, aos repórteres.

Os comentários foram feitos horas depois que o vice-chefe do Hezbollah, Naim Qassem, disse que o grupo não se deixaria influenciar pelos apelos para que ficasse à margem do conflito em andamento entre Israel e o Hamas, dizendo que o grupo está "totalmente pronto" para contribuir com a luta.