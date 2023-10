Casa Branca diz que orações de Biden estão com família de jornalista da Reuters morto no Líbano

FORÇA AÉREA UM (Reuters) - As orações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estão com os familiares de um cinegrafista da Reuters que foi morto enquanto trabalhava no sul do Líbano, disse a porta-voz da Casa Branca Olivia Dalton a repórteres nesta sexta-feira.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a Reuters informou que estava "profundamente triste" ao saber que o cinegrafista Issam Abdallah foi morto no sul do Líbano enquanto trabalhava com uma equipe para fornecer um sinal de vídeo ao vivo.

"Sabemos que o trabalho que todos vocês fazem é incrivelmente perigoso e hoje é um lembrete disso", disse Dalton.