NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A morte do cinegrafista da Reuters Issam Abdallah, que foi morto enquanto trabalhava no sul do Líbano, demonstra o enorme risco de o conflito entre Israel e o grupo militante palestino Hamas se alastrar para o Líbano, disse o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, nesta sexta-feira.

(Reportagem de Michelle Nichols)