Chefe da ONU pede a Israel que "evite uma catástrofe humanitária", diz porta-voz

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, está em contato constante com autoridades israelenses, apelando a elas que evitem uma "catástrofe humanitária", disse nesta sexta-feira em um briefing o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric.

O porta-voz afirmou ser vital que as autoridades israelenses protejam todos os civis, incluindo os que estão em abrigos da ONU em Gaza. Ele acrescentou que nenhuma ajuda está entrando no enclave e que as passagens fronteiriças permanecem fechados.

Dujarric disse ainda que espera que haja uma investigação sobre "o que exatamente aconteceu" no sul do Líbano, onde o cinegrafista da Reuters Issam Abdallah foi morto enquanto fornecia um sinal de vídeo ao vivo.