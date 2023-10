Cidades dos EUA reforçam segurança diante de esperados protestos do Oriente Médio

O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, disse que seu gabinete instruiu a polícia a "oferecer recursos adicionais para escolas e locais de culto para garantir que estejam seguros e que nossa cidade continue sendo um lugar de paz".

Adams disse que viaturas policiais extras estavam sendo mobilizadas tanto para as comunidades judaicas quanto para as muçulmanas.

A preocupação dos EUA com a segurança, especialmente com um possível surto de violência antissemita e islamofóbica, segue o ataque no sábado passado realizado por homens armados do Hamas vindos da Faixa de Gaza em partes do sul de Israel. No ataque palestino mais letal da história de Israel, mais de 1.300 israelenses foram mortos e muitos foram feitos prisioneiros.

O pesado bombardeio aéreo em Gaza feito pelas forças armadas israelenses matou pelo menos 1.799 pessoas e outras 6.388 ficaram feridas, de acordo com autoridades de saúde locais.

O ex-chefe do Hamas Khaled Meshaal convocou protestos em todo o mundo muçulmano nesta sexta-feira em apoio aos palestinos.

Autoridades da cidade de Nova York disseram que estão se preparando para pelo menos uma grande manifestação planejada na Times Square nesta sexta-feira.