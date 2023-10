Comunicado do G20 omite menção ao conflito no Oriente Médio

Mas não houve nenhuma referência à crise em Gaza, onde militares israelenses disseram na noite de quinta-feira que todos os moradores vivendo no norte da região -- mais de 1 milhão de pessoas -- devem se mudar para o sul, enquanto reuniam tanques para uma esperada invasão terrestre após um ataque devastador do grupo militante Hamas a Israel.

Uma fonte informada sobre as discussões do G20 disse que as divergências sobre os ataques do Hamas e a resposta de Israel impediram a inclusão de qualquer declaração sobre o conflito Israel-Gaza no comunicado, colocando Rússia, China, Índia e Arábia Saudita contra Estados Unidos e potências ocidentais.

A Ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, disse em uma coletiva de imprensa em Marrakech que os eventos entre Israel e Gaza foram deixados de fora do comunicado do G20 porque não tiveram muita importância nas discussões das autoridades financeiras.

Uma fonte familiarizada com as deliberações do G20 disse que o conflito israelense-palestino há muito tempo tem sido uma questão divisória entre os membros do G20 e que não era surpreendente que eles decidissem ignorar qualquer menção.

A mais recente escalada do conflito no Oriente Médio começou no fim de semana, quando os líderes do G20 começaram a se reunir em Marrakech.

A falta de menção à violência revelou as profundas divisões que assolam o G20, disse Eric LeCompte, diretor executivo da Jubilee USA Network, uma coalizão de mais de 750 grupos e organizações religiosas.