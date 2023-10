Coreia do Norte diz que visita de porta-aviões dos EUA à região é provocação "indisfarçável"

A visita do porta-aviões mostrou que o esquema dos EUA para um ataque nuclear contra a Coreia do Norte atingiu "a fase mais séria", disse a agência de notícias oficial da Coreia do Norte, KCNA, acrescentando que isso significa que "a eclosão de uma guerra nuclear vem à tona".

"É uma provocação militar indisfarçável que leva a situação a circunstâncias catastróficas e irrevogáveis", disse a KCNA em um comentário.

As forças norte-americanas e sul-coreanas têm realizado exercícios militares intensificados neste ano, envolvendo porta-aviões, submarinos e bombardeiros avançados dos EUA, para, segundo eles, responder melhor às crescentes ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte.

A Coreia do Norte considera os exercícios um ensaio para invasão.

Seth Koenig, porta-voz do grupo de ataque do porta-aviões, disse que o grupo visita frequentemente a Coreia do Sul, proporcionando "oportunidades para construir a interoperabilidade no mar em conjunto, visando objetivos compartilhados de um Indo-Pacífico livre e aberto".

A agência de notícias norte-coreana disse que, no caso de um ataque nuclear iminente, a Coreia do Norte tomaria as "medidas necessárias", conforme consagrado em sua doutrina nuclear, para "deter e repelir completamente os movimentos frenéticos dos EUA e de seus fantoches para deflagrar uma guerra nuclear".