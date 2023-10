Coreia do Sul protesta contra China por suposta repatriação de norte-coreanos

"Parece ser verdade que um grande número de norte-coreanos em três províncias do nordeste da China foi repatriado para a Coreia do Norte", afirmou Koo.

A Coreia do Sul não conseguiu determinar o número de pessoas envolvidas e se havia desertores entre elas.

"O governo sul-coreano lamenta a situação e levantou essa questão com o lado chinês de maneira séria, enfatizando nossa posição", disse ele.

O ex-diplomata norte-coreano Tae Yong-ho, que agora é membro do parlamento da Coreia do Sul, emitiu uma declaração pedindo ao Ministério das Relações Exteriores que convocasse o embaixador chinês na Coreia do Sul como forma de protesto.

Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse na quinta-feira que não havia "supostos desertores" na China, quando questionada sobre um relato de que Pequim havia deportado cerca de 600 desertores norte-coreanos nesta semana, apesar de um apelo da Coreia do Sul.

Nesta sexta-feira, a mesma porta-voz disse que a China "continuaria a lidar adequadamente" com a questão de acordo com os princípios humanitários, bem como com as leis nacionais e internacionais.