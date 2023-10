Egito adverte contra apelo israelense para que residentes de Gaza se dirijam para o sul

O Egito faz fronteira com Gaza e tem se alarmado com a perspectiva de que seus residentes possam ser deslocados pelo cerco e bombardeio de Israel ao território, lançado em retaliação a uma incursão devastadora de militantes do Hamas.

Em discurso em uma cerimônia de graduação militar na noite de quinta-feira, o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, disse que era "importante que o povo (palestino) permanecesse firme e presente em sua terra", enquanto o Egito se esforçava para garantir ajuda humanitária.

O Cairo tem tentado facilitar o fornecimento de ajuda humanitária para Gaza por meio de Rafah, a principal passagem de fronteira do território que não é controlado por Israel, mas duas fontes de segurança disseram nesta sexta-feira que as negociações com os Estados Unidos e outros países não conseguiram, até o momento, garantir uma maneira de entregar a ajuda.

As operações na passagem foram interrompidas por ataques israelenses no lado palestino da fronteira no início desta semana e os civis não estão cruzando a passagem desde terça-feira.

Nesta sexta, dois voos da Turquia transportando alimentos e ajuda médica chegaram ao aeroporto de Al Arish, no norte do Sinai, a cerca de 45 km da fronteira com Gaza, de acordo com uma terceira fonte de segurança. Um voo da Jordânia chegou na quinta-feira.

O material da ajuda deveria ser armazenado em um estádio esportivo em Al Arish até que uma rota para sua entrega possa ser aberta, disse uma das fontes de segurança.