Equatorianos decidem entre retorno a políticas sociais e promessas para jovens em eleição presidencial

A campanha tem sido marcada pela violência, incluindo o assassinato do candidato anticorrupção Fernando Villavicencio. Sete suspeitos desse caso também foram mortos posteriormente.

González, de 45 anos, que liderou o primeiro turno com 34% dos votos, disse que trará de volta os gastos sociais populares que caracterizaram a década de Correa no poder, incluindo medicamentos gratuitos, maior proteção aos trabalhadores e ajuda direta aos necessitados. Ela também se comprometeu a usar 2,5 bilhões de dólares das reservas internacionais do país para fortalecer a economia.

Noboa foi uma surpresa no primeiro turno. Ele é filho do multimilionário Álvaro Noboa, magnata do setor de bananas que se candidatou várias vezes à Presidência sem sucesso. Ele formou seu próprio partido e prometeu atrair investimentos estrangeiros e criar empregos, principalmente para os jovens.

"Em contraste com outras eleições que foram dominadas por promessas demagógicas, nesta eleição os eleitores indecisos -- jovens -- estão tentando entender qual dos dois (candidatos) será capaz de resolver suas preocupações pessoais", disse Francis Romero, da empresa Click Research.

Cerca de um quarto dos 13 milhões de equatorianos obrigados a votar têm entre 18 e 29 anos de idade.

Um grande número de eleitores permanece indeciso, disse Romero.