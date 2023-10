EUA estão prontos para enviar mais ajuda militar a Israel, diz secretário de Defesa

Por Ari Rabinovitch e John Davison

JERUSALÉM (Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse nesta sexta-feira que o Pentágono está pronto para enviar mais ajuda militar a Israel, no momento em que as forças israelenses se preparam para uma provável invasão de Gaza em resposta a um ataque devastador do grupo militante Hamas.

Austin afirmou que munições, capacidades de defesa aérea e outros equipamentos e recursos estavam "fluindo rapidamente" para o aliado mais próximo de Washington no Oriente Médio. Israel prometeu esmagar o Hamas, o movimento islâmico palestino que governa Gaza.