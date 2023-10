França adota alerta máximo após morte de professor em ataque islâmico

Por Pascal Rossignol e Layli Foroudi e Michel Rose

ARRAS (Reuters) - Um homem de 20 anos esfaqueou e matou um professor e feriu gravemente outras duas pessoas em um ataque em uma escola na cidade de Arras, no norte de França, na sexta-feira, em um incidente classificado pelo presidente Emmanuel Macron como "terrorismo islâmico bárbaro".

O ministro do Interior, Gerald Darmanin, disse que a França está agora em seu estado de alerta máximo e que o ataque de Arras tem relação com o que está acontecendo no Oriente Médio, onde Israel realiza uma ofensiva militar para eliminar os combatentes do Hamas após os ataques do fim de semana.