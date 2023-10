Hamas diz a moradores de Gaza para ficarem em casa, ofensiva terrestre de Israel se aproxima

As ameaças de uma invasão terrestre evocaram imagens da Nakba, a palavra árabe para catástrofe que se refere à guerra de 1948 da criação de Israel, que levou à desapropriação em massa.

O analista de Gaza Talal Okal descreveu a ordem de realocação israelense como uma "tentativa de empurrar o povo palestino de Gaza para Nakba".

"Como fizeram em 1948, quando expulsaram as pessoas da Palestina histórica jogando barris de explosivos em suas cabeças, hoje Israel está repetindo isso diante dos olhos do mundo e das câmeras ao vivo", disse Okal à Reuters.

Os militantes do Hamas mataram mais de 1.300 israelenses em seu ataque no sábado. Os ataques aéreos israelenses em resposta mataram mais de 1.400 pessoas em Gaza até o momento, segundo as autoridades locais.

Com uma invasão terrestre parecendo iminente, Israel está dizendo aos civis de Gaza que saiam, e o Hamas está dizendo para eles ficarem quietos.

"Civis da cidade de Gaza, saiam para o sul para sua própria segurança e a segurança de suas famílias e se distanciem dos terroristas do Hamas que os estão usando como escudos humanos", disseram os militares.