Human Rights Watch diz que Israel usou fósforo branco em Gaza e no Líbano

JERUSALÉM (Reuters) - A Human Rights Watch acusou Israel de usar munição de fósforo branco em suas operações militares em Gaza e no Líbano, dizendo que o uso de tais armas coloca os civis em risco de ferimentos graves e de longo prazo.

Solicitados a comentar as alegações, os militares de Israel disseram que "atualmente não tem conhecimento do uso de armas contendo fósforo branco em Gaza". Eles não comentaram as alegações do órgão de vigilância de direitos humanos sobre seu uso no Líbano.

Israel tem bombardeado Gaza em retaliação a um ataque do Hamas em cidades do sul de Israel que matou pelo menos 1.300 pessoas. Pelo menos 1.500 palestinos foram mortos. Israel também tem trocado farpas com o grupo libanês Hezbollah.