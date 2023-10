Bombardeio israelense atinge posto do Exército libanês após alerta de infiltração

JERUSALÉM (Reuters) - Bombardeio israelense atingiu um posto de observação do Exército libanês na fronteira, nesta sexta-feira, disseram três fontes no Líbano à Reuters, depois que os militares israelenses alertaram sobre uma suspeita de infiltração armada à qual disseram estar respondendo com fogo de artilharia.

Uma fonte libanesa afirmou que grupos palestinos tentaram uma infiltração armada que incluiu uma tentativa de romper a barreira fronteiriça perto da cidade libanesa de Alma Al-Shaab.

Os militares israelenses alertaram os moradores de uma vila perto da fronteira na sexta-feira para se esconderem em casa e trancarem portas e janelas.