Israel pede que civis deixem Cidade de Gaza enquanto militares acumulam tanques

Por Henriette Chacar e Michelle Nichols e Humeyra Pamuk

JERUSALÉM/NOVA YORK/TEL AVIV (Reuters) - As Forças Armadas de Israel pediram nesta sexta-feira que todos os civis da Cidade de Gaza, com mais de 1 milhão de habitantes, se mudem para o sul dentro de 24 horas, enquanto acumulavam tanques para uma esperada invasão terrestre em resposta a um ataque devastador do grupo militante Hamas.

A Organização das Nações Unidas disse que a retirada de todos é impossível com o corte do fornecimento de energia e a escassez de alimentos e água no enclave palestino após uma semana de ataques aéreos e um bloqueio israelense total.