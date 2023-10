Israel vai abrir investigação após morte de cinegrafista da Reuters, diz embaixador na ONU

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Israel investigará o que aconteceu no sul do Líbano depois que um cinegrafista da Reuters foi morto nesta sexta-feira, disse o embaixador do país na Organização das Nações Unidas (ONU), Gilad Erdan, a repórteres.

"Sempre tentamos mitigar e evitar vítimas civis. Obviamente, nunca queremos atingir, matar ou atirar em qualquer jornalista que esteja fazendo seu trabalho", disse ele.

"Mas, vocês sabem, estamos em um estado de guerra, coisas podem acontecer. Nós lamentamos. Sentimos muito. E vamos investigar o fato. No momento, é muito cedo para dizer o que aconteceu lá."