Itamaraty confirma 3º vítima fatal brasileira em ataques do Hamas

Um segundo avião de repatriados brasileiros de Israel chegou ao Rio de Janeiro pela madrugada de quinta-feira, trazendo 214 passageiros que optaram por fugir da guerra. No dia anterior, um outro avião havia trazido 211 brasileiros.

Um terceiro avião com 69 repatriados está previsto para chegar no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), na tarde desta sexta-feira, após uma escala em Recife.

Um avião da Presidência da República chegou nesta madrugada em Roma antes de partir para o Egito, onde buscará cerca de 20 brasileiros na fronteira do país africano com a Faixa de Gaza, informou o governo.

A guerra entre Hamas e Israel já deixou mais de 1.300 israelenses mortos, a maioria civis, de acordo com autoridades do país. As retaliações do país em Gaza também têm vitimado palestinos, com mais de 1.500 mortos, segundo autoridades do território.

