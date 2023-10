Mais migrantes morrem no deserto dos EUA em meio à onda de calor recorde

"Você pode ver que o corpo está encostado no arbusto de algaroba, provavelmente tentando obter alguma sombra", disse Medrano, chefe dos bombeiros de Sunland Park, uma cidade na fronteira com o México, próxima a El Paso.

Ele gesticulou com os dois braços para o deserto aparentemente interminável, admitindo que nem mesmo ele sabia sua localização exata.

"Estamos talvez a cerca de três a cinco quilômetros de distância da cidade, e é isso que acontece."

Nos últimos 12 meses até setembro, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) registrou 60 mortes de migrantes devido ao calor no setor El Paso, o triplo do mesmo período do ano anterior.

O setor abrange o deserto de Chihuahuan através do Novo México e partes do Texas ao longo de 431 km da fronteira. Essa tem sido a área mais movimentada de travessias de migrantes para o sudoeste dos EUA, em um momento em que as apreensões gerais na fronteira estão a caminho de igualar ou superar os níveis recordes.

Os defensores dos migrantes e acadêmicos têm dito há anos que políticas como o aumento das cercas e dos pontos de controle, destinadas a deter aqueles que pretendem atravessar ilegalmente para os EUA, levam os migrantes a tomar rotas cada vez mais perigosas para evitar a detecção.