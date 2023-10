Nasa lança espaçonave para explorar asteroide Psique rico em metais

O lançamento, exibido ao vivo pela Nasa TV, marca a mais recente de uma série de missões da Nasa que buscam pistas sobre a formação do nosso planeta há cerca de 4,5 bilhões de anos, enviando espaçonaves robóticas para explorar asteroides -- relíquias primordiais do início do sistema solar.

Esse asteroide mede aproximadamente 279 quilômetros de diâmetro em seu ponto mais largo e reside nas bordas externas do cinturão principal de asteroides entre os planetas Marte e Júpiter.

Os painéis que envolvem a espaçonave dentro do nariz do estágio superior do foguete foram descartados cerca de cinco minutos após o lançamento, e a própria sonda foi lançada ao espaço cerca de uma hora depois. A Nasa disse que o processo para a espaçonave desdobrar autonomamente seus painéis solares gêmeos e apontar suas antenas de comunicação para a Terra leva cerca de duas horas.

A equipe de controle da missão Psyche planeja passar os próximos três a quatro meses realizando verificações dos sistemas da espaçonave antes de enviá-la em sua jornada para o espaço profundo, impulsionada por propulsores de íons solar-elétricos que estão sendo usados pela primeira vez em uma missão interplanetária.

Depois de alcançar o asteroide, a espaçonave o orbitaria por 26 meses, examinando o Psique com instrumentos construídos para medir sua gravidade, propriedades magnéticas e composição.

De acordo com a principal hipótese, o asteroide é o casco interno, outrora derretido e congelado há muito tempo, de um planeta bebê despedaçado por colisões com outros corpos celestes no início do sistema solar. Ele orbita o Sol cerca de três vezes mais longe do que a Terra, mesmo quando está mais próximo do nosso planeta.