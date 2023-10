Passageiros são retirados de avião no Panamá com destino aos EUA após alarme falso causado por fralda

CIDADE DO PANAMÁ (Reuters) - Um avião da Copa Airlines com destino a Tampa, na Flórida, que havia decolado da Cidade do Panamá precisou retornar após uma suspeita de ameaça de bomba, e os 144 passageiros a bordo tiveram que desembarcar, mas o susto acabou sendo descartado como um alarme falso, disseram autoridades nesta sexta-feira.

As autoridades realizaram uma inspeção de emergência na aeronave e identificaram uma fralda descartável para adultos como o objeto que provocou o susto, informou a polícia do país centro-americano em uma rede social.

A aeronave Boeing 737-800 ficou isolada de outros aviões quando pousou de volta no aeroporto internacional da Cidade do Panamá após o susto com a suposta bomba, disse a agência de aviação do Panamá.