Premiê espanhol se reúne com separatistas catalães e bascos em busca de novo mandato

Nogueras disse que o Junts não ficará satisfeito com discussões sobre a Catalunha como as realizadas com o partido rival Esquerda Republicana da Catalunha durante o mandato anterior de Sánchez.

O Junts está exigindo uma anistia que potencialmente abranja mais de 1.400 pessoas envolvidas em uma tentativa de independência da Catalunha que chegou ao auge em 2017.

Sánchez disse que está buscando um acordo que envolveria não apenas o apoio na votação, mas uma aliança para aprovar um projeto que inclui um orçamento.

"Para o PSOE, o compromisso com a coexistência, o diálogo e a pluralidade é o roteiro para garantir a aprovação de Pedro Sánchez", disseram os socialistas em um comunicado após a reunião.

Arriscando a insatisfação de eleitores irritados com décadas de violência na Espanha por parte do extinto grupo armado basco ETA, Sánchez também se reuniu com a porta-voz de Bildu no Parlamento, Mertxe Aizpurua, e seu colega no Senado, Gorka Elejabarrieta.

Bildu ajudou Sánchez a formar um governo em 2020 ao se abster na votação e já prometeu apoio incondicional enquanto ele busca um novo mandato de quatro anos.