Putin adverte Israel de que ataque terrestre a Gaza teria resultado "inaceitável"

"E o mais importante, as mortes de civis serão absolutamente inaceitáveis. Agora o principal é parar o derramamento de sangue", disse Putin em uma cúpula no Quirguistão com outras ex-repúblicas da União Soviética.

"A Rússia está pronta para se coordenar com todos os parceiros com mentalidade construtiva", disse Putin, acrescentando que a chave para resolver o conflito israelense-palestino é a criação de um Estado palestino independente com Jerusalém Oriental como capital.

A Rússia, que mantém relações com Israel, os palestinos e grupos como o Hamas e o Hezbollah, o Irã e as principais potências árabes, têm culpado repetidamente os Estados Unidos por ignorarem o destino dos palestinos e, assim, semearem o caos no Oriente Médio.

"A grande tragédia que os israelenses e palestinos estão vivendo atualmente é o resultado direto da política fracassada dos Estados Unidos no Oriente Médio", disse Putin.

"Os norte-americanos, com o apoio de seus satélites europeus, tentaram monopolizar" o processo de paz no Oriente Médio, disse Putin.

A Rússia estreitou muito mais as relações com Israel após o colapso da União Soviética em 1991, e Israel foi cauteloso ao criticar abertamente Moscou pela invasão da Ucrânia em 2022, que deixou centenas de milhares de pessoas mortas ou feridas.