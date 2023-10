Republicanos indicam linha dura Jim Jordan para presidente da Câmara nos EUA

“Acho que posso trazer a união, explicar ao país o que estamos fazendo e por que isso é importante”, disse Jordan, que durante anos incomodou os líderes republicanos como um porta-voz da ala direita do partido.

Mas Jordan, que preside o Comitê Judiciário da Câmara, enfrentava o ceticismo dos que estavam irritados com o fato dos seus apoiadores não terem conseguido se unir em torno de Scalise.

“Acho que Steve fez um acordo injusto”, disse o deputado Vern Buchanan. Scott disse que ele estava tentando acabar com o caos.

“Se nós, como republicanos, quisermos ser a maioria, temos que fazer as coisas certas do jeito certo. E não estamos fazendo isso agora”, disse ele.

Um candidato bem-sucedido precisará obter 217 votos da dividida maioria republicana para conquistar o cargo, o que Scalise não conseguiu, apesar de ter ocupado o segundo cargo de liderança por anos -- os republicanos têm 221 cadeiras contra 212 do democratas.

Sem um presidente, a Câmara está num impasse à medida que a guerra se expande no Oriente Médio, a Rússia continua atacando a Ucrânia e o governo norte-americano enfrenta um prazo limite no dia 17 de Novembro para evitar uma paralisação parcial se não houver um financiamento adicional do Congresso.