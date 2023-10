Turnê dos maiores sucessos de Madonna contará com 40 músicas e uma "máquina do tempo"

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) - Quatro de seus filhos em um palco inspirado no mapa de Manhattan, 80 toneladas de equipamentos de produção, mais de 40 músicas e uma "máquina do tempo": a nova turnê de Madonna, que abrange toda a sua carreira, começa no sábado, depois de ter sido adiada por motivo de doença.

A superestrela do pop inicia a turnê de 78 shows "Madonna: The Celebration Tour", que marca seus mais de 40 anos de sucessos, na arena O2 de Londres, três meses depois que a data original de início, em julho, em Vancouver, foi adiada quando a cantora de "Vogue" foi hospitalizada em tratamento intensivo devido a uma grave infecção bacteriana.