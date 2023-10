Vaticano oferece mediação para libertar reféns e aliviar conflito em Gaza

Em uma entrevista à mídia do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, disse que a Santa Sé continua firmemente convencida de que uma solução de dois Estados é a única maneira de garantir uma paz duradoura na região.

"A libertação dos reféns israelenses e a proteção de vidas inocentes em Gaza estão no centro do problema criado pelo ataque do Hamas e a resposta do Exército israelense", afirmou Parolin, que é o principal diplomata do Vaticano e o número dois depois do papa Francisco na hierarquia da Santa Sé.

"Eles estão no centro de todas as nossas preocupações: o papa e toda a comunidade internacional. A Santa Sé está pronta para qualquer mediação necessária, como sempre", disse ele.

Parolin acrescentou: "É necessário recuperar o senso de razão, abandonar a lógica cega do ódio e rejeitar a violência como solução. Aqueles que são atacados têm o direito de se defender, mas mesmo a defesa legítima precisa respeitar o parâmetro da proporcionalidade."

Mais de 1.500 palestinos foram mortos em ataques aéreos e de artilharia israelenses de retaliação desde o surpreendente ataque transfronteiriço do Hamas que matou mais de 1.300 pessoas, a maioria civis em cidades próximas e kibutzes.

Parolin pediu conversações diretas entre Israel e o Hamas para "evitar mais derramamento de sangue, como está acontecendo em Gaza, onde muitas vítimas civis inocentes foram causadas pelos ataques do Exército israelense".