Apoiadores da Palestina protestam em Londres contra a ação de Israel em Gaza

Por Natalie Thomas e Will Russell

LONDRES (Reuters) - Milhares de manifestantes pró-palestinos marcharam no centro de Londres no sábado pedindo o fim da ação militar de Israel na Faixa de Gaza, que foi desencadeada pelos ataques do último fim de semana em Israel pelo grupo militante Hamas.

Os manifestantes, muitos deles empunhando bandeiras palestinas e cartazes com os dizeres "Palestina Livre", reuniram-se perto de Oxford Circus, de onde seguiram para Downing Street, a residência oficial e o escritório do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak.