Assessor de Netanyahu diz que Israel não recebeu nenhum aviso concreto de ataque do Hamas

JERUSALÉM (Reuters) - O conselheiro de segurança nacional do primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu disse neste sábado que o país não recebeu nenhum aviso concreto, inclusive do Egito, sobre o ataque do Hamas de Gaza no dia 7 de outubro.

O chefe do serviço de segurança doméstica Shin Bet de Israel foi convocado para uma reunião incomum às 4 horas da manhã daquele dia -- 2,5 horas antes do início do ataque -- com base em novas informações de inteligência, mas isso não justificou uma mobilização, disse Tzachi Hanegbi aos repórteres.