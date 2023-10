EUA aconselham seus cidadãos em Gaza a irem para perto da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito

Humeyra Pamuk

ABU DHABI (Reuters) - O governo dos EUA aconselhou no sábado seus cidadãos em Gaza a se deslocarem para o sul, em direção à passagem de fronteira de Rafah com o Egito, para estarem prontos para a possível reabertura em meio à crise humanitária no enclave costeiro, depois que um ataque do Hamas a Israel provocou a retaliação militar israelense.

Washington trabalhou com Egito, Israel e Catar para tentar abrir a passagem de Rafah por horários limitados na tarde de sábado para permitir a saída de palestino-americanos, disse um funcionário de alto escalão do Departamento de Estado a repórteres que viajavam com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.