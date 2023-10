França destaca 7 mil soldados para reforçar segurança após morte de professor

PARIS (Reuters) - O presidente francês, Emmanuel Macron, destacou no sábado até 7.000 soldados para aumentar as patrulhas de segurança, enquanto alertas de bomba forçaram a evacuação do museu do Louvre, um dia depois de um professor ter sido morto num ataque islâmico.

A França foi colocada em alerta de segurança máxima na sexta-feira, depois que um homem de 20 anos esfaqueou e matou um professor e feriu gravemente outras duas pessoas em uma escola na cidade de Arras, no norte da França.

O museu do Louvre, o Palácio de Versalhes e a estação ferroviária Gare de Lyon de Paris foram evacuados no sábado após receberem alertas de bomba que se revelaram alarmes falsos, disse o ministro do Interior, Gerald Darmanin.