Haniyeh, líder do Hamas, diz que palestinos não deixarão Gaza

(Reuters) - O líder do grupo islâmico palestino Hamas disse neste sábado que os palestinos não deixarão Gaza ou a Cisjordânia para migrar para o Egito, após ordens do Exército israelense para que mais de um milhão de residentes do enclave abandonem suas casas e sigam para o sul.

“A nossa decisão é permanecer na nossa terra”, acrescentou Ismail Haniyeh num discurso televisionado, dirigindo-se ao Egito nessa parte do seu discurso.

O Egito faz fronteira com Gaza e está alarmado com a possibilidade de os residentes do enclave serem deslocados pelo cerco e bombardeios do território por parte de Israel, lançado em retaliação a uma incursão devastadora de militantes do Hamas.