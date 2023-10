Mais voos de ajuda humanitária chegam ao Sinai do Egito, aguardando passagem para Gaza

(.)

CAIRO (Reuters) - Novos voos de ajuda humanitária chegaram neste sábado à Península do Sinai, no Egito, onde os suprimentos estão sendo retidos até que um acordo seja alcançado para liberar as entregas na vizinha Faixa de Gaza, disseram um funcionário do Crescente Vermelho e um voluntário humanitário.

O Egito afirma que o seu lado da passagem de Rafah, que liga o Sinai à Faixa de Gaza, permanece aberto, embora o tráfego tenha sido interrompido durante vários dias devido aos bombardeios israelenses ao lado palestino da fronteira.