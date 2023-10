Ministro das Relações Exteriores da Turquia diz rejeitar o exílio de palestinos de Gaza

ISTAMBUL (Reuters) - A Turquia está ao lado do Egito na rejeição do exílio dos palestinos da Faixa de Gaza em face da guerra de Israel contra o grupo militante Hamas, disse o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, ao lado de sua contraparte no Cairo, neste sábado.

Fidan, em sua primeira viagem como ministro ao Egito, disse que o mundo deve agir para impedir que o conflito se espalhe e para reiniciar as negociações de paz centradas na obtenção de uma solução de dois Estados para israelenses e palestinos.

(Reportagem de Azra Ceylan)