Palestinos fogem do norte de Gaza enquanto Israel prepara tropas para ataque

A organização humanitária Crescente Vermelho Palestino disse ter recebido uma ordem de Israel para evacuar o hospital até às 16h00 no horário local, mas que não o faria porque tem o dever humanitário de continuar a prestar serviços aos doentes e feridos.

Em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, onde aviões israelenses atingiram um edifício de quatro andares durante a noite, os vizinhos correram para resgatar vítimas.

Um jornalista de Gaza filmou uma equipe de paramédicos à procura de sobreviventes de um ataque aéreo noturno. As imagens mostram um paramédico entrando em um beco iluminado por uma lanterna de cabeça quando um enorme clarão de outro ataque explodiu em sua frente. Os médicos correram para as ambulâncias e fugiram enquanto os aviões rugiam acima. Um médico ferido gritava: "Meus olhos! Meus olhos!"

"LIBERTAÇÃO DAS MULHERES E CRIANÇAS"

Os ataques a Israel mergulharam a nação num sofrimento profundo e a mobilizaram para a guerra, com centenas de milhares de reservistas convocados em poucos dias.

As famílias dos israelitas raptados estão aterrorizadas pela sua segurança. Avichai Brodetz, um agricultor do Kibutz Kfar Aza cuja esposa e três filhos foram levados cativos para Gaza, montou um acampamento fora do quartel-general do Exército israelita para chamar a atenção para a sua situação.