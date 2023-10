Palestinos são assombrados pela "Nakba" enquanto se preparam para a ofensiva em Gaza

"Aconteça o que acontecer, não seremos desalojados. Eles estão nos atacando, mas não vamos sair das nossas casas e não seremos desalojados", disse Shaheen, sentada em casa com os seus netos, enfrentando o implacável bombardeamento israelense e a escassez de pão e água potável, além de quedas de energia.

​​Israel deu à população da metade norte da Faixa de Gaza até a manhã de sábado para se deslocar para o sul. Posteriormente, disse que garantiria a segurança dos palestinos que fugissem por duas estradas principais até as 16h00 (10h00 no horário de Brasília). Quando o prazo terminou, as tropas estavam concentradas em torno da Faixa de Gaza.

“Lembrei da época em que fomos deslocados pela primeira vez e de o que está acontecendo conosco agora. É tudo culpa da América e dos países que fizeram a normalização com os judeus (Israel)”, disse Shaheen, que mora em um beco dentro do campo de refugiados de Khan Younis.

"Mesmo que a América, Israel ou qualquer outro Estado intervenha, permaneceremos onde estamos e não sairemos de nossas casas."

Shaheen foi originalmente deslocada de Al-Majdal e acabou na empobrecida Gaza, hoje um dos lugares mais densamente povoados do mundo. Ela testemunhou as guerras de 1948, 1956, 1967, 1973 e os conflitos entre Israel e o grupo militante palestino Hamas.

Cerca de 700 mil palestinos, metade da população árabe do que era a Palestina governada pelos britânicos, perderam seus bens e foram deslocados, muitos deles espalhando-se para Estados árabes vizinhos, onde eles ou muitos dos seus descendentes permanecem. Muitos ainda vivem em campos de refugiados.