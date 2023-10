Blinken diz que a passagem de fronteira de Rafah será reaberta

“Colocamos para funcionar, o Egito botou para funcionar muitos materiais de apoio ao povo em Gaza, e Rafah será reaberta”, afirmou Blinken a repórteres no Cairo, depois do que disse ter sido uma “conversa muito boa” com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi.

“Estamos estabelecendo — com a ONU, o Egito, Israel e outros — o mecanismo pelo qual vamos receber a ajuda e como ela chegará às pessoas que precisam”, finalizou.

(Por Mohamed Waly, Omar Abdel Razek, Yusri Mohamed, Humeyra Pamuk, Hatem Maher e Ahmed Tolba)