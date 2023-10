Egito tenta quebrar impasse sobre ajuda a Gaza e chama bombardeio israelense de 'punição coletiva'

Os bombardeios de Israel contra Rafah, localizada no lado da Faixa de Gaza da fronteira, têm afetado as operações na região. Trata-se da única saída de Gaza que não é controlada por Israel.

Há preocupação no Egito de que os moradores da Faixa de Gaza possam ser desalojados devido ao cerco e bombardeio de Israel contra a região. Como outros países árabes, os egípcios disseram que os palestinos devem permanecer em suas terras e que estão trabalhando para que a ajuda humanitária chegue às pessoas.

Um comunicado do gabinete de Sisi, emitido depois de um encontro do conselho de segurança nacional, informou que o Egito rejeitou qualquer plano para deslocar os palestinos "em detrimento de outros países", e que a segurança do próprio Egito está em jogo.

Sisi também propôs uma reunião para discutir a crise, segundo o comunicado.

O ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, disse à CNN no sábado que a fronteira com Rafah estava aberta, mas que as estradas que levam ao local em Gaza estão "inoperáveis", devido aos bombardeios de Israel. Ele afirmou que, se estrangeiros puderem cruzar a fronteira com o Egito, facilitará o embarque deles para seus respectivos países.

Os Estados Unidos estão participando dos esforços diplomáticos para facilitar a entrada de ajuda humanitária e a saída de civis por meio de Rafah, e disseram neste sábado aos seus cidadãos na Faixa de Gaza que se dirijam para perto da fronteira, em caso de abertura.