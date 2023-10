Equatorianos votam para presidente de olho em promessas para economia e segurança pública

CORRIDA APERTADA

O presidente que está deixando o cargo, Guillermo Lasso, convocou a eleição antecipadamente para evitar o impeachment sob a acusação de ter ignorado avisos de desvio de verbas relacionadas a um contrato em uma empresa estatal. Ele negou as acusações.

O vencedor governará somente a partir de dezembro deste ano até maio de 2025, quando o vencedor das eleições regularmente programadas assumirá o cargo.

Muitos eleitores ainda estavam indecisos nos últimos dias da campanha, de acordo com as pesquisas.

Uma vitória de Noboa poderia, em um primeiro momento, ser vista como positiva pelos investidores, mas, no médio prazo, a perspectiva do mercado dependeria de quem ele nomeasse para os cargos mais altos, disse Zulfi Ali, gerente de portfólio da PGIM.

"O mercado vai analisar com muita atenção as políticas, as declarações iniciais e também a composição do gabinete, especialmente no caso de Noboa", disse Ali. "Portanto, embora a primeira reação seja positiva, porque ele é um candidato pró-negócios, pró-negócios e pró-mercados podem significar duas coisas diferentes."