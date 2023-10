Irã alerta Israel para possível escalada regional caso "agressões não cessem"

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu neste domingo “demolir o Hamas”, no momento em que seu Exército se prepara para entrar na Faixa de Gaza em busca de militantes islâmicos, cujos mortais ataques a cidades fronteiriças de Israel chocaram o mundo.

“A responsabilidade pela possível abertura de novos frontes de resistência na região, e qualquer escalada da guerra atual, está com os Estados Unidos e o regime sionista (Israel)", acrescentou Amirabdollahian.

Ele se encontrou no sábado com o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no Catar, onde discutiram o ataque palestino em Israel e “concordaram em continuar em cooperação” para que os objetivos do grupo sejam atingidos, afirmou o Hamas em comunicado.