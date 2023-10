Israel pode lutar em duas ou mais frentes, dizem militares

JERUSALÉM (Reuters) - Israel está preparado para travar uma guerra em duas ou mais frentes, disse seu principal porta-voz militar no domingo, acrescentando que o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, está aumentando as tensões na fronteira com o Líbano para impedir a ofensiva de Israel em Gaza.

O almirante Daniel Hagari disse que mais de 600.000 habitantes de Gaza se mudaram para o sul após o anúncio de Israel na semana passada, antes de uma esperada ofensiva terrestre, de que os residentes deveriam evacuar a Cidade de Gaza.

Ele disse que as autoridades israelenses informaram as famílias de 155 pessoas mantidas em cativeiro em Gaza, e afirmou que pelo menos 289 soldados israelenses foram mortos quando o Hamas lançou um ataque devastador contra as comunidades ao redor da Faixa de Gaza há oito dias.