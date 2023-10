Netanyahu promete "demolir o Hamas" e Israel pede que cidadãos de Gaza rumem ao sul

Dentro do município, onde as condições de vida estão se deteriorando e as mortes de pessoas aumentando por conta dos bombardeios israelenses, civis disseram que não têm para onde fugir e que não estão seguros em nenhum lugar. O Hamas pediu que os cidadãos permaneçam onde estão.

Devido ao temor de que o conflito possa sair de controle, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, continua visitando países do Oriente Médio, em busca de evitar a escalada das tensões e assegurar a libertação dos 126 reféns que, de acordo com Israel, foram levados pelo Hamas de volta para a Faixa de Gaza.

Líderes árabes salientaram a importância de proteger os civis de Gaza. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, que tem a única fronteira viável com o enclave, disse estar negociando a chegada de ajuda humanitária e chamou as ações de Israel de punição coletiva.

Na fronteira com o Líbano, militantes do Hezbollah -- apoiados pelo Irã, que é inimigo regional dos israelenses -- entraram em conflito novamente com forças do Estado judaico neste domingo, realçando as preocupações de que a situação saia do controle na região.

Em ligação com o seu colega francês, o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, alertou para uma possível escalada do conflito caso Israel ataque a Faixa de Gaza, de acordo com a imprensa estatal iraniana.

Netanyahu convocou o gabinete expandido de emergência de Israel, incluindo legisladores da antiga oposição, pela primeira vez neste domingo: “O Hamas pensou que iria nos demolir. Nós é que vamos demolir o Hamas”, disse, acrescentando que as demonstrações de unidade “mandam uma mensagem clara para a nação, o inimigo e o mundo”.