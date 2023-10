Blinken e Netanyahu abrigam-se em bunker após alerta de sirenes para ataque aéreo em Tel Aviv

TEL AVIV (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, abrigaram-se em um bunker por cinco minutos nesta segunda-feira, quando sirenes aéreas dispararam em Tel Aviv durante uma reunião entre ambos, disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller.

Os dois já mudaram de local e continuam as discussões no centro de comando do Ministério da Defesa de Israel, disse Miller.

(Reportagem de Humeyra Pamuk)