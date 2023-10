China pede cessar-fogo em Israel e sugere mediação em reunião com Rússia

"É imperativo que um cessar-fogo seja implementado, que os dois lados sejam levados de volta à mesa de negociações e que um canal humanitário de emergência seja estabelecido para evitar um novo desastre humanitário."

A Rússia e a China, ambos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, afirmaram que a questão fundamental no centro do conflito é a falta de justiça para os palestinos.

Os palestinos querem um Estado na Cisjordânia e na Faixa de Gaza com Jerusalém Oriental como capital - todo o território capturado por Israel na guerra de 1967.

A Rússia condenou a violência contra judeus e palestinos, mas Putin criticou repetidamente os Estados Unidos pelo que ele disse ser sua abordagem falha, que ignorou a necessidade de um Estado palestino independente.

"Houve uma troca completa de pontos de vista sobre uma ampla gama de questões internacionais e regionais, incluindo a situação agudamente agravada no Oriente Médio", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia sobre a reunião com Wang.

Durante as conversas bilaterais, Lavrov e Wang Yi também discutiram o conflito militar na Ucrânia e os esforços para resolvê-lo por meio de "métodos políticos e diplomáticos", disse o ministério.