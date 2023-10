Dois suecos são mortos a tiros em Bruxelas; Bélgica eleva alerta de terrorismo a nível máximo

“Eu acabei de oferecer minhas sinceras condolências ao premiê sueco após o terrível ataque desta noite contra cidadãos suecos em Bruxelas”, disse Croo. “Nossos pensamentos estão com as famílias que perderam seus entes queridos. Como parceiros, a luta contra o terrorismo é uma só.”

Um jornal belga disse ser provável que as vítimas fossem dois torcedores de futebol. A Bélgica recebia nesta segunda a Suécia para uma partida pelas eliminatórias da Euro 2024. O jogo foi suspenso no intervalo por motivos de segurança.

O ataque ocorreu num momento em que as preocupações com a segurança aumentam em alguns países europeus ligados ao conflito Israel-Hamas. A França está alocando mais 7.000 agentes de segurança para as ruas depois de um professor ter sido esfaqueado mortalmente na sexta-feira, num ataque que o presidente Emmanuel Macron condenou como "terrorismo islâmico bárbaro".

Um vídeo postado pelo jornal Het Laatste Nieuws mostrou um homem com uma jaqueta laranja em uma scooter, chegando em um cruzamento e disparando dois tiros com seu rifle, seguidos de mais três, e entrando para dentro de um prédio. Ele disparou mais duas vezes, e depois mais uma.

Em seu vídeo, o suposto autor disse: “Saudações islâmicas Allahu Akbar. Meu nome é Abdesalem Al Guilani e sou um combatente de Alá. Sou do Estado Islâmico. Amamos quem nos ama e odiamos quem nos odeia. Vivemos pela nossa religião e morremos pela nossa religião. Alhamdulah. Seu irmão se vingou em nome dos muçulmanos. Matei três suecos até agora Al hamdoulelah. Três suecos, sim. Para aqueles que fiz algo errado, que possam me perdoar. Eu perdoo a todos. Salam Aleykoum.”

A França está reforçando os controles na fronteira com a Bélgica após o ataque mortal em Bruxelas, segundo a imprensa belga.