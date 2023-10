(Reuters) - A estação de rádio Aqsa, afiliada ao Hamas, disse que Israel bombardeou a passagem de fronteira de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, nesta segunda-feira.

A passagem de Rafah, que permanece fechada, faz fronteira com a Península do Sinai, no Egito.

(Reportagem de Nidal Al-Mughrabi)