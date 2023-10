EUA oferecem status legal para famílias de imigrantes separadas no governo Trump

O número de crianças cobertas provavelmente aumentará, disse a ACLU.

O acordo faz parte de um esforço contínuo do governo do presidente democrata dos EUA, Joe Biden, para reunir famílias separadas sob a política de "tolerância zero" de Trump instituída em 2018, que exigia o indiciamento de todos os que atravessassem a fronteira não autorizados.

Fiscalizadores do governo e defensores da imigração descobriram que as separações começaram antes e continuaram após o início oficial da política.

O acordo está sujeito à aprovação de um juiz distrital dos EUA. Favorito para se tornar o candidato republicano à presidência em 2024, Trump criticou a forma como Biden lida com a segurança das fronteiras e prometeu implementar políticas de imigração linha-dura caso eleito.

(Reportagem de Ted Hesson em Washington)